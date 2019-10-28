Petrol haftalık yükselişinin ardından fazla değişmedi

Petrol ABD – Çin ticareti konusunda ilerleme kaydedildiğine ilişkin sinyallerin etkisiyle bir aydan uzun bir sürenin en güçlü haftalık yükselişinin ardından fazla değişmedi.

New York'ta işlem göre vadeli kontratlar Cuma günü yüzde 5.4'lük haftalık kazancını kaydetmesi sonrasında Pazartesi günü erken işlemlerde hafifçe düştü.

ABD tarafından yapılan açıklamada Çin ile yapılacak ticaret anlaşmasının ilk aşamasını tamamlamaya yakın oldukları belirtildi. Pekin ise anlaşma metninin parçalarının “temel olarak tamamlandığını” açıkladı. Fon yöneticileri Eylül'den beri ilk kez WTI petrol net uzun pozisyonlarını artırdı.

Petrol, arz artarken Washington ile Pekin arasındaki ticaret anlaşmazlığının talebi azaltmasıyla Nisan zirvesine göre hala yüzde 14 ekside bulunuyor. ABD Enerji Bakanı Rick Perry Pazar günkü mülakatında küresel piyasaların ABD üretimindeki artıştan dolayı ham petrol ile “yıkandığını” söyledi.

AxiTrader Asya Pasifik piyasa stratejisti Stephen Innes, kaleme aldığı notta “ABD ile Çin'in vergi tartışmalarında ilerleme kaydettiğine dair işaretlerle birlikte algı daha olumluya dönüyor. Fon yöneticileri net uzun pozisyonlarını artırıken piyasa, ticaret anlaşmasının gerçekleşeceği konusunda giderek daha az şüphe duyuyor.” dedi.

Aralık vadeli WTI petrol kontratları TSİ 09:12'de yüzde 0.23 düşüşle varili 56.54 dolardan işlem gördü. Kontrat Cuma günü 43 cent yükselişle 56.66 dolardan kapatmıştı.

Aralık vadeli Brent petrol kontratları yüzde 0.21 ekside varili 61.89 dolardan alıcı buldu. Kontrat Cuma gününü 35 cent artışla 62.02 dolardan tamamlamıştı.

Kaynak: Bloomberg