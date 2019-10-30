ABD'nin Ankara Büyükelçisi Türkiye Bakanlığa çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisi'nin 'Ermeni soykırımını' tanıyan ve ekonomik yaptırımları onaylayan tasarılarının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisince 1915 olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır'' denildi.

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye aleyhine iki tasarıyı peş peşe oylamıştı.

Temsilciler Meclisi, ilk olarak 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

Meclis ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınar Harekatına ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısına da onay verdi.

Kaynak: AA