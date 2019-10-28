Mesrur Barzani Türkiye'ye gidecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesur Barzani, 31 Ekim 2019 Perşembe günü Türkiye’yi ziyaret edecek. Türk basını Mesrur Barzani’nin Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini yazdı.

Ancak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ziyaretin önceden planlandığını, Erdoğan’la görüşme olup olmayacağının henüz kessinleşmediğini ve son gelişmelerle bağlantılı olmadığını söyledi.

Kalın, ziyaret hakkında, “İyi ilişkilerimiz var, bunları geliştirmek istiyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nı sanki Kürtlere karşı yapıyormuşuz gibi yansıtıldı. Bizim sorunumuz Kürtleri de ezen terör örgütlerine karşı mücadele etmek” dedi.

Kaynak: Rudaw