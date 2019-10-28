Irak ve Suriye, İran'ın lojistik desteği ile IŞİD'i yendi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyydi Abbas Musevi, terör örgütü IŞİD'in elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, “Ebubekir el-Bağdadi ve bölge ve dünyadaki terör grupları listesinde yer alan benzeri isimler ABD tarafından oluşturulmuştur” dedi.

ABD’nin bu tür grupları onların kullanma süresi dolunca ortadan kaldırdığını belirten Musevi, “IŞİD, direniş tarafından yok edildi. Irak ve Suriye, İran’ın lojistik desteğiyle bu terör örgütünü ortadan kaldırdı” ifadesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ilaveten, DAEŞİZM ve terörizm fikrinin henüz sönmediğini ve ABD gibi ülkeler tarafından kullanıldığını söyledi.

"Bağdadi'nin ölümünü terörizmin ve IŞİD'in sonu olarak görmüyoruz” ifadesini kullanan Musevi, “Bölgedeki ülkelerin desteğiyle IŞİD'i mağlup etmemize rağmen bu teröristlerin düşüncelerinin hala sürdüğü ve kalıntılarının ABD’nin himayesiyle yeniden bölgede gerçekleştireceği olası yıkıcı eylemler konusunda uyarıda bulunuyoruz” diye konuştu.

Musevi sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD’nin Bağdadi’yi öldürmesi büyük bir eylem değil. Çünkü IŞİD, biz ve bölgedeki ülkeler tarafından mağlup edildi. Ancak bölge düşmanlarının gelecek için neler düşündüğünü görmek gerekiyor.”