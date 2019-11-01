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1 Kasım 2019 - 12:58

Esad'dan "Erdoğan ile görüşür müsünüz?"sorusuna yanıt

Esad'dan "Erdoğan ile görüşür müsünüz?"sorusuna yanıt

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme konusunda gelen soruya, "Eğer bir araya gelmek sonuç verecekse, ulusların çıkarları için her şeyin yapılması gerektiğini söyleyebilirim." şeklinde cevap verdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, devlet televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bir araya gelmek sonuç verecekse..."

Esed, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme konusunda gelen soruya, "Ulusların çıkarları söz konusu olduğunda, kişisel duygularımızı bir kenara bırakmalıyız. Eğer bir araya gelmek sonuç verecekse, ulusların çıkarları için her şeyin yapılması gerektiğini söyleyebilirim." şeklinde cevap verdi.

"Bağdadi'nin öldürüdüğüne inamıyoruz"

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonla ilgili konuşan Esad, "El Bağdadi'nin yok edilmesi konusunda Amerikan kurumlarıyla hiçbir temasımız olmadı. Daha da önemlisi, bu operasyonun gerçekten olup olmadığını bilmiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Esad, ABD'nin henüz DAEŞ liderinin öldüğüne dair hiçbir delil sunmadığını belirterek, "Suriye'nin ABD'ye bu konuda yardımcı olduğu konusunda ise haberlerden öğrendik" dedi.

Esad, terör ideolojisi yaşadığı sürece Bağdadi ve diğer militanların ölümünün hiçbir şey değiştirmeyeceğinin altını çizdi.

Kaynak: Haber7

News Code 1882154

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