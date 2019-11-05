Erdoğan'dan ABD ziyareti açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "ABD'ye gidecek misiniz?" sorusuna "Telefon görüşmesi yapacağım, ona göre kararı vereceğiz" yanıtını verdi.

13 Kasım'da ABD'ye gitmesi bekleniyordu

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin NATO'da itibarı olan önemli bir üye olduğunu belirterek Erdoğan'ın 13 Kasım'da kendisinin misafiri olarak ABD'ye geleceğini söylemişti.

'Rusya'dan uçak almaya karar verirsek, biz bunu alırız'

Erdoğan, "Rusya'dan uçak alacak mısınız?" sorusu üzerine de şunu söyledi:

"S-400 alırken kimseye sormadık, uçak almaya karar verirsek biz bunu alırız."

Arınç'a: Esefle karşıladım

Gazeteciler daha sonra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ın "KHK bir faciadır" açıklamasını hatırlattı. Bugün kurulun bir toplantısı olacağını hatırlatan Erdoğan:

"Bugün görüşeceğiz. Ancak iyi bir hukukçu olduğuna göre, 'KHK bir faciadır' demesini esefle karşıladım."

Kaynak: Sputnik