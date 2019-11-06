Erdoğan: Bağdadi'nin hanımını da yakaladık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bağdadi'nin hanımını yakaladık"

Bağdadi kendini imha etti, ciddi iletişim kampanyası başlattılar. Biz de hanımını yakaladık ilk defa bugün açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini Suriye tarafında yakaladık. Şuanda biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve devam edeceğiz. Şu anda terör örgütü ile verdiğimiz mücadele hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü şekilde devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber