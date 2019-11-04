Türkiye'de Mevlana'yı anlatan filmin çekimleri sürüyor

İranlı ünlü oyuncu Husam Manzur'un rol aldığı İran-Türkiye ortak yapımı “Aşk Sarhoşu” adlı filmindeki ilk görüntüsü yayınlandı.

Hesam Manzur Mevlana ve Şems’in hikâyesini konu alan “Aşk Sarhoşu” adlı yapımda Mevlana'nın mürid ve halifesi Hüsameddin Çelebi'yi canlandırıyor.

İranlı sinemacı Hasan Fethi’nin yöneteceği “Aşk Sarhoşu” adlı filmin çekimleri Konya’da başldı. Filmde Türk aktör İbrahim Çelikkol'un rol almasıyla birlikte İran’dan iki yıldız oyuncu Şahab Hüseyni ve Parsa Piruzfar de kadroda yer alacağı belirtilmişti.

Son olarak 2016 yılında Hollywood’un Mevlana hakkında film yapacağı ve Mevlana’yı Leonardo Di Caprio’nun, Şems’i Tebriz’i‘yi de Robert John Downey’in oynayacağı duyurulmuş ancak filmin çekimlerine başlanmamıştı.

Dünyayı, “ruhun bedende hapsolduğu geçici bir durak” olarak tanımlayan Mevlânâ Celaleddin-i Rumî, bundan tam 812 yıl önce bugün Afganistan toprakları içerisinde yer alan Belh kentinde doğdu. 30 Eylül 1207’de doğan Mevlana, Belh’den göçettikten sonra 21 yaşına geldiğinde, Selçuklu İmparatorluğu döneminde Konya’ya yerleşti. Hayatının geri kalanını burada geçirdi. 17 Aralık 1273’de Konya’da vefat etti.