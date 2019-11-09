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9 Kasım 2019 - 15:07

Tahran'dan ABD'nin İran karşıtı iddialarına tepki

Tahran'dan ABD'nin İran karşıtı iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un twitter hesabı üzerinden paylaştığı İran karşıtı iddialarına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, kişisel twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un İran’ın Cenevre’de düzenlenen "İnsan Hakları Kazanımları" adlı sergisiyle ilgili iddialarına tepki gösterdi.

Musevi’nin paylaşımında, “Gerçekten ABD’de birer insan hakları sergisinin düzenlenmesi daha iyi olacaktır. Yolcu uçağının düşürülmesi, siyah-beyaz ayrımcılığı, Vietnam'dan Irak ve Yemen'e kadar sonsuz savaşlardaki sivillerin bombalanması, bölgedeki vahşi ve insanlık dışı terör rejimlerine tam destek."

Musevi, ABD'nin insan hakları iddiasını utanmadan ortaya atılan "ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin “İnsan Hakları Kazanımları” adlı sergisi 4 Kasım’da BM Cenevre Ofisi’nde açılmıştı.

News Code 1882331

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