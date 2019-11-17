  1. Siyaset
17 Kasım 2019 - 09:46

İran Meclisi'nde benzin zammı ele alınacak

İran Meclisi'nde benzin zammı ele alınacak

İran Meclisi milletvekilleri bugün ülkedeki son gelişmeler ile benzin zammı konusu için toplanacak.

İran Meclisi milletvekilleri bugün ülkedeki gelişmeler ile benzin zammı konusu için toplanacak. Kapalı yapılacak toplantıda Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani de hazır bulunacak.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 15 Kasım'da uygulanan benzin zamı ile ülkedeki son olaylara ilişkin açıklamada bulunarak, "Yürütme, yargı ve yasama organı başkanlarının uzmanların çalışmalarına dayanarak aldığı karar uygulanmalı." dedi.

İran’ın bazı kentlerinde vatandaşlar ve sürücüler benzin zammını protesto etmişti.

News Code 1882462

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler