Sanders: Suudi Arabistan acımasız bir diktatörlüktür

Parstoday'ın haberine göre, Perşembe günü seçim kampanyası çerçevesinde bir tartışma programına katılan Amerika’nın 2020 başkanlık seçimlerinde demokrat partinin muhtemel adaylarından Berney Sanders, Suudi Arabistan’dan güvenilmez olduğunu belirterek, S. Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın infaz edilmesini hatırlattı. Sanders, acımasız Suudi diktatörlüğün demokrasiyi yok etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını vurguladı.

Senders ayrıca Washington yönetiminin Filistin milletinin izzetini korumakla beraber uzlaşma müzakerelerinin devam etmesi için çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.

Amerikalı senatör Sanders’in bu sözleri, Washington yönetimi Yüzyılın Anlaşması adlı planı il Filistin milletinin haklarını yok etmek istediği halde gündeme geliyor.

Bu plana göre Kudüs Siyonist rejime veriliyor, Filistinli mülteciler bir daha anavatanına geri dönemiyor ve Filistin devleti Batı şeria ve Gazze şeridinde geriye kalan naçizane bölgelerin üzerinde kuruluyor.