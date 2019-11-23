  1. Dünya
  2. Ortadoğu
23 Kasım 2019 - 11:45

DSG’den IŞİD hücrelerine operasyon

DSG’den IŞİD hücrelerine operasyon

DSG, farklı yer ve tarihlerde IŞİD'in hücre yapılanmasına yönelik operasyonlarda 25 örgüt üyesinin yakalandığını açıkladı.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, farklı yer ve tarihlerde IŞİD’in uyuyan hücrelerine yönelik operasyonlara ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, 15-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Deyrazor bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 21 IŞİD’linin yakalandığı, saldırı girişiminde bulunan 2 IŞİD’linin de öldürüldüğü belirtildi.

DSG Anti-Terör Birlikleri (YAT) tarafından 28 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda ise, Haseke’deki cezaevine yönelik bombalı saldırının sorumlusu olduğu belirtilen 2 IŞİD’linin yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca örgütün tuttuğu kişilerden sorumlusu Erkan Hüseyin (Mihemed Salih el-Eli) isimli IŞİD’li sorumlu ile Hol Kampı’nda gizlenerek Haseki’deki saldırıları düzenleyen örgüt üyesinin de yakalandığı kaydedildi.  

Kaynak: Rudaw

News Code 1882617

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler