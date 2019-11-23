DSG’den IŞİD hücrelerine operasyon

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, farklı yer ve tarihlerde IŞİD’in uyuyan hücrelerine yönelik operasyonlara ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, 15-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Deyrazor bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 21 IŞİD’linin yakalandığı, saldırı girişiminde bulunan 2 IŞİD’linin de öldürüldüğü belirtildi.

DSG Anti-Terör Birlikleri (YAT) tarafından 28 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda ise, Haseke’deki cezaevine yönelik bombalı saldırının sorumlusu olduğu belirtilen 2 IŞİD’linin yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca örgütün tuttuğu kişilerden sorumlusu Erkan Hüseyin (Mihemed Salih el-Eli) isimli IŞİD’li sorumlu ile Hol Kampı’nda gizlenerek Haseki’deki saldırıları düzenleyen örgüt üyesinin de yakalandığı kaydedildi.

Kaynak: Rudaw