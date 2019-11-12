Rusya: ABD Suriye'nin doğusunda ayrı devlet kuracak

Paris Barış Forumu'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını kontrol etmek adına gerçekleştirmek istediği planları anlattı.

Lavrov, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını kontrol etmek için ülkenin doğu bölümünü koparmak ve orada bir sözde devlet kurulması amacıyla Fars Körfezi ülkelerini sürece dahil etmek istediğini vurguladı.

Lavrov, "ABD, Fırat'ın doğu kıyısında bir sözde devlet kurmak için her şeyi yapıyor ve Suriye'nin bu bölümünü koparma ve oradaki petrol yataklarını kontrol altına alma amacıyla orada Demokratik Suriye Güçleri (DSG), YPG ve diğer Kürt güçler eliyle bir yerel yönetim kurulması için Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerden büyük yatırımlar yapmalarını talep ediyor" dedi.

'ABD Suriye'nin yeniden inşası için yardımları yasakladı'

Bu arada Lavrov, Rusya'nın Suriye hükümetiyle birlikte, sığınmacıların dönmesi ve ülkenin normal yaşama yeniden geçmesi amacıyla ülkenin yeniden inşası için gerekli koşulları sağlamaya çalıştığını ve tüm tarafları buna davet ettiğini belirtti ve ABD'nin müttefiklerinin yeniden inşa çalışmalarına yatırım yapmalarını yasakladığını vurguladı.

Kaynak: Karar