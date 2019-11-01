Lavrov: Kürt sorunundan kaçamazsınız

Sputnik‘te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Türkiye’nin Suriye’deki eylemlerinin, bu ülkedeki Kürtlerin geleceğinin sakin bir biçimde konuşulması için gerekli olan koşulları yarattığını söyledi.

Lavrov Rossiya-24 televizyonuna verdiği demeçte Rusya ile Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine dair vardıkları mutabakata ilişkin olarak, “Suriye’deki Kürtlerin geleceği hususunu askeri eylemler arasında konuşmak yerine, bu konuda sakin bir biçimde anlaşmaya varılmasını olanaklı yapan koşulları yaratmış olduk” dedi.

‘Kimse infilak etmesini istemez’

Lavrov şöyle devam etti: “Kürt sorunundan kaçamazsınız. Söz konusu sorun, Suriye krizinin parçası olmaktan çok, çok daha geniş bir problem. Irak’ta yaşayan Kürtler var, İran’da yaşayan Kürtler var, tabii ki Türkiye’de de çok sayıda Kürt yaşıyor. Kimse bu ülkelerin, bu bölgenin Kürt sorunu nedeniyle yaşanan bir gerginlik sebebiyle infilak etmesini istemez. Hiç kimse Kürtlerin kendilerini ikinci sınıf insanlar olarak hissetmelerini de istemez.”

Rusya ile Türkiye’nin 22 Ekim’de Soçi’de vardıkları mutabakat kapsamında DSG de tartışmalar sonucu uyacağını duyurmuş ve Türkiye sınırındaki 30 kilometrelik alandan çekilme kararı almıştı.