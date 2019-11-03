DSM: Ön koşulsuz diyaloğa hazırız

DSM, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak müzakere için hazır olduklarını duyurdu.

Açıklamada, “Suriye devletiyle Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde ön koşulsuz diyalog gerçekleştirmeye hazırız” ifadelerine yer verildi.

DSM’nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“DSM olarak, Suriye demokratik muhalefetinin ittifakı çerçevesinde Suriye hükümetiyle diyaloğa hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yayınlanan açıklamalarını dinledik. Her ne kadar Kuzey ve Doğu Suriye bölgelerine ilişkin birçok konuda görüş ayrılığına sahip olsak da açıklamalarından anladığımız kadarıyla, Suriye’nin parçalanma tehlikesi ve tehditlerine karşı Türkiye faşizminin çetelerine karşı durmak için doğru bir diyalog gerçekleştirmenin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.”

“Suriye, içinde bulunduğu süreç büyük soykırım ve yıkımı yaşamaktadır” denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Şam devletiyle diyaloğa ilişkin tavrımız Suriye krizinin başından beri değişmemiştir. Eğer Şam’ın bize karşı tavrı olumlu olmuş ise bunu saygıyla karşılar, halkımızın direnişi için gereken bir adım ve Suriye topraklarının her bir karışının kurtarılması için bir hazırlık olarak değerlendiririz.

Rusya’nın arabuluculuğunda, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Suriye devleti arasında varılan askeri anlaşmayı aradaki güvenin bir nişanesi olarak görüyor; Efrin’e kadar topraklarımızı Türk işgalciliğinden kurtarmanın bir gerekliliği olarak ele alıyoruz. Bu temelde Suriye’nin kuzeyini korumak için can veren ve kanı, DSG’nin Kürt, Arap, Çerkez, Ermeni ve Asuri şehitlerinin kanlarıyla karışmış Suriye ordusu askerlerini anıyoruz.

Özerk Yönetim’in Suriye’nin parçalanmasını istediği yönündeki anlayışları boşa çıkarmayı, şehitlerimize bağlılığın bir gereği olarak görüyoruz. DSG Kuzey ve Doğu Suriye halklarının iradesini temsil etmektedir. Bu temelde, bir kez daha Arap ülkeleri ya da uluslararası arabuluculukla gerçekleşebilecek her platformda yer almaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz.

Kaynak: Rudaw