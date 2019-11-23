Cihangiri: İran kargaşalarında parmağı olanlara karşılık, ağır olacak

Parstoday'ın haberine göre, İshak Cihangiri bugün yaptığı açıklamada, bölge ülkelerinin İran'a karşı son derece saygılı davranması gerektiğini aksi halde İran'ın onlara yanıt vereceğini söyledi.

Cihangiri Amerikalıların yaptırım uygulamakla İran ekonomisini yıkmak istediklerini fakat başarılı olamadıklarına işaret ederek, Amerika'nın İran'a karşı yaptırımlarda başarısızlığı ardından Washington günvensizlik çıkartmakla İslam Cumhuriyeti'ne darbe indirmeye çalıştığını fakat bu komploda da başarısız kaldığını ifade etti.

İran'da akar yakıt fiyatlarındaki düzenlemenin ardından 15 Kasım tarihinde Tahran ve diğer bazı kentlerdeki barışçıl halk gösterileri düzenlendi fakat bazı eğitimli isyancılar halka karışarak banka, ambulans ve toplu taşıma araçları gibi kamu ve özel mallara zarar verdiler.

İran halkı da geçen günlerde düzenledikleri yürüyüş gösterileri ile isyancıların habis ve çirkin saldırılarından beraat ettiklerini belirterek, ülkenin güvenliği ve iktidarına destek verdiler.