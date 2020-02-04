İran: İsviçre'nin mali kanalı "reklam" amaçlıdır

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, bugün sabah saatlerinde Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

ABD’nin İran karşıtı yaptırımları uygulamak için en kapsamlı kurum oluşturduğunu belirten Cihangiri, “Herhangi bir petrol tankeri İran petrolünü taşımak isterse ABD tarafıdnan takip ediliyor. Tespit ettiklerinde destinasyondaki şirketleri arayarak yükün taşınmasına engel oluyorlar. Böylesi yaptırımlar daha önce hiç görülmemiştir" dedi.

Cihangiri, tıbbi malzemeler ve gıda ürünleri için kısıtlama uygulanmadığını öne süren ABD’lilerin iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Güney Kore, Japonya ve diğer birçok ülkede milyarlarca dolar paramız var. Ancak ilaç ve yiyecek almak için kendi paramızı kullanamıyoruz, çünkü Amerikalılar buna izin vermiyor" açıklamasında bulundu.

İsviçre'nin ilaç ürünleri alımı için kurduğu mali kanalın "reklam" amaçlı olduğunu kaydeden İshak Cihangiri, "Bu zor yaptırımlar altında İranlılar özellikle özel sektör ve iş adamları son 10 ay içinde dünyayla 70 milyar dolardan fazla ticaret yaptılar. İran ekonomisi abluka altına alınamaz" diye konuştu.