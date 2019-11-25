İran: Vatandaşların itiraz etme hakkı var

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında son günlerde ülkede yaşanan olaylara ilişkin olarak, “Bu tür olaylar hoş değildir. Ancak dış ülkelerin ve yabancı politik isimlerin İran’ın içişlerine müdahalesi daha kötüydü.” ifadelerinde bulundu.

Ülkede yaşanan kargaşaları ve dış müdahaleleri kınayan Musevi, “İnsanların itiraz etme hakkı yasal olarak tanınmaktadır ve herkes kanun çerçevesinde protesto edebilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin BM.74 Genel Kurulu toplantısına sunduğu “Hürmüz Barış Girişimi” planına dikkati çeken Musevi, bu planın bölge ülkelerinin olmulu tepkileriyle karşılaşacağını temenni etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, önümüzdeki 6 Aralık'ta İran ve nükleer anlaşmaya taraf 4 + 1 (Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere) ülkelerinin katılımıyla dışişleri bakanları seviyesinde "Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu" toplantısı yapılacağını duyurdu.

Bunlara ilave olarak Musevi, Güney Kore'nin İran özel elçisinin bugün Tahran’ı ziyaret edeceğini söyledi.