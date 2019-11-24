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24 Kasım 2019 - 14:12

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye yorumu

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye yorumu

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, "Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmesi gözlerimizi açtı." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Bahreyn’de düzenlenen Manama Diyaloğu 2019’da da açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu’nun en önemli siyasi ve güvenlik odaklı etkinliklerinden biri olarak lanse edilen Manama Diyaloğu’nda sahneye çıkan isimlerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Gargaş bölgedeki meseleri değerlendirdi.

Bölgedeki krizi tetikleyen ülkelerin başında gelen Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dışişleri Bakanı Türkiye ve İran gibi ülkelerin başka ülkelerin iç işlerine karıştğını iddia etti.

Gargaş “Türkiye’nin Suriye’ye müdahale etmesi Yemen’de birlikte çalışarak istikrarı sağlamak için ortak payda bulma konusunda bölgedeki diğer ülkelerin gözlerini açtı” dedi.

Kaynak: Sözcü

News Code 1882650

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