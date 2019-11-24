"İran Tarım Bakanı istifa etti" iddiası

Genç Gazeteciler Kulübü'ne konuşan İran Meclisi Urumiye Milletvekili Nadir Gazipur, Tarım Bakanı Mahmud Hücceti'nin istifa ettiğini bildirdi.

Tarım Bakanı’nın gensoru oturumu hakkında açıklama yapan Gazipur, "Bakanın Salı günü (gensoru oturumu için) meclise gelip gelmeyeceği bugün öğle sonrası belirlenecek. Cumhurbaşkanı Ruhani, Hücceti’nin istifasını kabul ettiği takdirde o meclise gelmeyecek.” dedi.

İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Divan Sözcüsü Esedullah Abbasi, dün İran devlet TV kanalına yaptığı açıklamada, "Tarım Bakanı Mahmud Hücceti hakkında gensoru oturumu salı günü yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

Bakan Hücceti hakkında, 38 milletvekilinin imzasıyla, gensoru önergesi hazırlanmıştı.