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25 Kasım 2019 - 15:30

İran Tarım Bakanı'nın istifası onaylandı

İran Tarım Bakanı'nın istifası onaylandı

İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Divan üyesi Ekber Rencberzade, Tarım Bakanı Mahmud Hücceti’nin istifa dileğinin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildiğini bildirdi.

İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Divan üyesi Ekber Rencberzade, Tarım Bakanı Mahmud Hücceti’nin istifa dileğinin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildiğini bildirerek, "Tarım Bakanı Mahmud Hücceti hakkında yarın Salı günü yapılması beklenen gensoru oturumu iptal oldu." ifadesini kullandı.

İran Meclisi Urumiye Milletvekili Nadir Gazipur dün Genç Gazeteciler Kulübü muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım Bakanı Hücceti'nin istifa ettiğini duyurmuştu.

Bakan Hücceti hakkında, 38 milletvekilinin imzasıyla, gensoru önergesi hazırlanmıştı.

News Code 1882681

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