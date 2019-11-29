İran halkı ülke güvenliğini kırmızı çizgi olarak görüyor

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, ABD’nin başını çektiği “küresel emperyalizmin” günden güne çöküşe yaklaştığını belirterek, ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı azami baskı politikasında da hezimete uğradığını söyledi.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, İran’da yaşanan son olayları değerlendirerek, "Onların komplo düzenleme planları yıllarca sürdü. İran’daki 2017-2018 olaylarından hemen sonra yeni projelerin hazırlığı yapıldı. Direniş cephesinden aldıkları darbeyi telafi etmek için büyük haramalar yaptılar." ifadelerinde bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, düşmanların olaylarla ilgili kara propaganda yürüttüklerini açıklayarak, “ABD, Avrupa ve bölgedeki bazi devletlerin ivedi bir şekilde yaptıkları çirkin desteklerine tanık olduk.” dedi.

Saygın ve duyarlı İran halkının sahaya çıkarak kargaşa çıkaranları köşeye sıkıştırdığını anlatan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, İranlıların yeni bir destan yazdıklarını ve ülkenin bağımsızlık, özgürlük ve güvenliğini kırmızı çizgi olarak gördüklerini söyledi.

Bunlara ilave olarak Hüccetül İslam Hac Aliekberi, yeni fitnenin İran milleti ile güvenlik güçleri ve Devrim Muhafızları tarafından iki gün içinde ortadan kaldırıldığını dile getirdi.