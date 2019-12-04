NATO'dan Yunanistan-Türkiye sorunları açıklaması

Jens Stoltenberg, ittifakın 70. kuruluşu nedeniyle İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesinde, Yunanistan’ın Kathimerini gazetesinin de aralarında olduğu beş gazeteye açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, “Yunanistan da Türkiye de iki değerli müttefik ve her ikisi de ortak güvenliğimize katkıda bulunuyor. Birtakım anlaşmazlıklar var ve bu farklılıkları ele almaya çalışan ikili temasları memnuniyetle karşılıyorum” dedi ancak NATO’nun bu karşılıklı temasların bir parçası olmadığını vurguladı.

Stoltenberg’e, NATO’nun Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerinden rahatsız olup olmadığı da soruldu. Bunun üzerine Stoltenberg, ittifakın başarılı sayılmasındaki sebeplerden birinin de bölgedeki ‘bütün zor sorunlara dahil olmaması’ olduğunu belirtti.

Kaynak: Sputnik