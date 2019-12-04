Ruhani'nin özel mesajı Şinzo Abe’ye sunuldu

İran ile yapılan nükleer anlaşmayı görüşmek üzere Tokyo’da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Irakçi, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin yazılı mesajını Japonya Başbakanı’na sunarak, yaptırımların kalkması durumunda İran’ın nükleer anlaşmayı tam uygulamaya dönmeye hazır olduğunu söyledi.

Şinzo Abe de bu görüşmede ülkesinin nükleer anlaşmaya verdiği desteğin devam ettiğini ve anlaşmanın önündeki sorunların çözülmesi için diplomatik rolüne devam edeceğini aktardı.

Irakçi, Tokyo ziyareti kapsamında Japon mevkidaşı ile Japon Dışişleri Bakanı ile bir araya gelerek nükleer anlaşmanın yanı sıra ikili ilişkileri görüşmüştü.

Abbas Irakçi, Çinli mevkidaşının daveti üzerine iki ülkenin nükleer anlaşma konusundaki istişarelerini sürdürmek için Pekin’e ziyarette bulunmuştu.

Seyyid Abbas Irakçi Pekin’de Çinli mevkidaşı Ma Jao Shi ile görüştükten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmayı uluslararası diplomasinin bir “başarısı” olarak nitelendirip dünya ülkelerinin bu anlaşmayı koruma ve sürdürme sorumluluğuna sahip olduğunu vurgulamıştı.