İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Tokyo’da

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Uzak Doğu ziyaretinin ikinci durağı Japonya’nın başkenti Tokyo'ya geldi.

Edinilen bilgilere göre Irakçi, Tokyo ziyareti kapsamında Japon mevkidaşı ile bir araya gelerek ikili ilişkileri görüşecek.

Abbas Irakçi, Çinli mevkidaşının daveti üzerine iki ülkenin nükleer anlaşma konusundaki istişarelerini sürdürmek için Pekin’e ziyarette bulunmuştu.

Seyyid Abbas Irakçi Pekin’de Çinli mevkidaşı Ma Jao Shi ile görüştükten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmayı uluslararası diplomasinin bir “başarısı” olarak nitelendirip dünya ülkelerinin bu anlaşmayı koruma ve sürdürme sorumluluğuna sahip olduğunu vurgulamıştı.