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10 Aralık 2019 - 15:24

Ruhani 19 Aralık'ta Japonya'ya gidiyor

Ruhani 19 Aralık'ta Japonya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin İran nükleer anlaşmasını görüşmek üzere 19 Aralık’ta Japonya’ya gideceği belirtildi.

Reuters’in Japon kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ABD’nin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmayı görüşmek üzere önümüzdeki 19 Aralık’ta Japonya’ya gideceği açıklandı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe dün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Tokyo’yu ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili yaptığı açıklamada bu ziyaretin ayın sonuna kadar gerçekleşmesi için istişarelerin sürdüğünü bildirdmişti.

Japonya'nın Kyudo haber ajansı geçtiğimiz hafta Ruhani’nin yakın zamanda Tokyo’yı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Eylül 2019'da New York'ta düzenlenen BM 74. Genel Kurul Toplantısı sırasında Japonya Başbakanı Abe ile görüşmüştü.

News Code 1882990
Ruya FEREYDUNI

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