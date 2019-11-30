Irakçi'den nükleer anlaşma açıklaması

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün sabah saatlerinde Çin’e giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Çin ile olan ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Çinli mevkidaşının daveti üzerine iki ülkenin nükleer anlaşmayla ilgili istişarelerini sürdürmek için Pekin’i ziyaret ettiğini belirten Irakçi, nükleer anlaşmayı uluslararası alanda “yeni bir konu” olarak nitelendirdi.

Irakçi, ABD’nin tek taraflı olarak çekilmesinin ardından diğer tarafların da taahhütlerini yerine getimediği için nükleer anlaşmanın iyi durumda olmadığını ve İran'ın anlaşmadaki menfaatlerinden yararlanmadığını belirterek, bu konuda ciddi istişarelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Irakçi’nin Pekin ziyareti sırasında nükleer anlaşmanın yanı sıra ikili ilişkileri ele alması bekleniyor.