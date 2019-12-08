Ruhani: İran düşmanları ülke ekonomisini çökertmek istedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 99 yılı bütçe teklifini sunmak üzere İslami Şura Meclisi'ne geldi.

Ruhani'ye Planlama ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi ve İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi eşlik etti.

Mecliste konuşma yapan Ruhani, "Geçen yıl en zor yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştık. Hükümetin elinden gelenin en iyisini yapacağına söz verdik." dedi.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlara ilişkin Ruhani, "ABD ve Siyonistler yaptırımların hükümeti zayıflatacağını düşünüyorlardı, ancak hayal kırıklığına uğradılar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran halkının talebi üzerine son 9 ay içinde ekonomide büyük adımlar attıklarını söyledi.

İran düşmanlarının ülke ekonomisini çökertmek istediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Fakat onlar hedeflarine ulaşamada başarısız oldular. Güçlü, büyük ve duyarlı İran halkı bölye bir zor durumda ülkeyi daha ileriye taşıyor." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni yıl bütçesinde petrol gelirlerinin çok fazla yer almadığına dikkati çekerek, yeni yılda vatandaşların refahını artırmak için çalışacaklarını dile getirdi.

Hasan Ruhani, sözlerinin bir bölümünde de, "Son aylarda komşu ülkeler ve bazı devletlerle olan ekonomik ilişkilerimiz düzeltildi ve umarım gelecek yıl daha iyi bir duruma sahip oluruz." diye konuştu.