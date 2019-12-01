İran'ın nükleer taahhütlerini askıya alma kararı anlaşmanın korunması içindir

Resmi temaslarda bulunmak üzere Pekin’e giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Çinli mevkidaşı Ma Jao Shi ile görüştükten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmayı uluslararası diplomasinin bir “başarısı” olarak nitelendirip dünya ülkelerinin bu anlaşmayı koruma ve sürdürme sorumluluğuna sahip olduğunu vurguladı.

Irakçi, “Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinin daimi bir üyesi olarak ABD’nin anlaşmadan çıkması güvenlik konseyi kararının ihlalidir” dedi.

İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya alma kararının anlaşmadan çıkması anlamında değil, onun korunması için olduğunu belirten Irakçi, “Anlaşmadaki 36. maddeye göre, taraflar bu tür sorunları çözmek için uyuşmazlık çözüm mekanizmasını kullanabilir” ifadesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Çinli mevkidaşının daveti üzerine iki ülkenin nükleer anlaşmayla ilgili istişarelerini sürdürmek için dün Pekin’i ziyaret etmişti.