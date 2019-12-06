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6 Aralık 2019 - 14:13

Yunanistan, Libya büyükelçisini sınırdışı ediyor

Yunanistan, Libya büyükelçisini sınırdışı ediyor

Yunanistan, Türkiye ile anlaşma yapan Libya'nın Büyükelçisini sınırdışı etme kararı aldı.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasının ardından Yunanistan, Libya'nın Atina büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Muhammed Yunus Menfi'ye ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sınır dışı adımının iki ülke ilişkilerini kesintiye uğratmayacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı Doğu Akdeniz’de iki ülke arasındaki deniz sınırlarını belirleyen haritayı paylaşmıştı.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' anlaşmasına tepki gösteren Yunanistan'ın, Libya'nın Atina büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak söz konusu anlaşmanın içeriğine dair bilgi talep etmişti.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1882887

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