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11 Aralık 2019 - 09:04

İran’dan ABD'ye seyahat uyarısı

İran’dan ABD'ye seyahat uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan uyarıda, İran vatandaşlarının özellikle elitler ve bilim adamlarının ABD’ye seyahat etmemesi istendi.

İran Dışişleri Bakanlığından dün gece yapılan uyarıda, İran vatandaşlarının özellikle elitler ve bilim adamlarının ABD’ye seyahat etmemesi istendi.

Uyarıya gerekçe olarak ise "İranlılara yönelik tek taraflı kısıtlamalar ve güvenlik ile politik iddiasıyla keyfi gözaltılar" gösterildi.

Yazılı açıklamada, “İran vatandaşları özellikle seçkinler ve bilim insanlarından bilimsel konferanslara davetli oldukları halde ABD'ye seyahat etmekten kaçınmaları istenmektedir.” ifadesine yer verildi.

Trump yönetimi, nüfusunun çoğunluğu Müslüman İran, Suriye, Sudan, Somali, Yemen ve Libya vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları getirmişti.

News Code 1882997

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