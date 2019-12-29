İran: ABD Suriye'de petrol peşinde

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Suriyeli aşiret ve kabile reislerinden oluşan heyet ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Suriyeli kabilelerin ülkeyi istikrara kavuşturmada önemli rol oynadığını belirten Laricani, Suriye krizinin sona erdiğini ve bu ülkenin yeniden yapılandırma durumuna geldiğini dile getirerek, “Bölgedeki bazı ülkelerin Suriye’nin en kısa sürede yıkılacağını iddia etmesine rağmen Suriye bu ülkelerin tehlikeli komploları karşısında durarak zafer kazandı” ifadelerini kullandı.

Larican, teröristlerin İdlib’deki varlığının kötü etkilerine değinerek bu meselenin en kısa sürede çözülmesi gerektiğini vurguladı.

ABD’nin Suriye’deki tutumuna dikkati çeken Laricani, “ABD Başkanı Donald Trump’ın iddiaları onların Suriye’de sadece petrol aradıklarını gösteriyor. Bu dünyanın süper gücü olduğunu iddia eden bir ülke için büyük bir skandaldır. Çünkü dünyayı yönettiğini iddia eden biri bugün dönemi çok sürmeyecek bir hırsız haline gelmiştir” değerlendirmelerinde bulundu.

Laricani ilaveten İran, Türkiye ve Rusya’nın Suriye konulu Astana müzakereleri çerçevesindeki işbirliğinin iyi sonuçlara yol açtığını söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve bu ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya karşı olduğunu belirten Laricani, Tahran'ın Suriye’yi terörizmle mücadele konusunda desteklediğini kaydetti.