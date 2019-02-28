  1. Spor
28 Şubat 2019 - 16:16

Türkiye Futbol Federasyonu Şenol Güneş'le anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu Şenol Güneş'le anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır."

Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşayan takımın başında yer alıyordu.

News Code 1876990
Muhammed BURHAN

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