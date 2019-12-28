ABD'den İran'a çirkin iddia!

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, dün Hint Okyanusu'nun kuzey bölgesinde İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatının başladığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İran, Rusya ve Çin’in ortak deniz tatbikatının başlamasına değinerek,Tahran’ın Fars Körfezi’nin güvenliğini sağlamak için komşular ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Bunun üzerine ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Vekili Thomas Modly, İran’ın Hürmüz Boğazı veya diğer bölgelerde kışkırtıcı eylemlerde bulunabileceğini ileri sürdü.

Bölgedeki askeri varlığını arttırmayı amaçlayan Washington yönetimi son zamanlarda Fars Körfezi bölgesinde askeri bir koalisyon oluşturmuştur.