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16 Aralık 2019 - 08:55

Tuğgeneral Deghan:

َAmerika ile hiçbir müzakere olmayacak

َAmerika ile hiçbir müzakere olmayacak

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin savunma sanayii danışmanı ve eski savunma bakanı Tuğgeneral Hüseyin Deghan, gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulundu.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin savunma sanayii danışmanı ve eski savunma bakanı Tuğgeneral Hüseyin Deghan, gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulundu.

Bölgedeki krizlere değinen Tuğgeneral Deghan, “Emperyal güçlerin Ortadoğu'da huzursuzluk yaratmaktan amacı bölge kaynaklarını yağmalamaktır.” dedi.

Tuğgeneral Deghan, “İran olarak bölgede gerginlik yaratmak istemediğimizi defalarca dile getirdik.” ifadesini kullandı.

Irak’taki olayları değelendiren Tuğgeneral Deghan, şunları kaydetti:

“ABD, Irak’taki protestolara müdahale etmek için yeni yöntemler kullanıyor. Bu ülke güçlü ve bağımsız Irak istemiyor. Irak halkı gösterilerin barışçıl çerçevelerinin dışına çıkmasına izin vermemeli.”

Tuğgeneral Deghan, ABD ile müzakere konusuna ilişkin, “Amerikalılara güvenmediğimiz için Washington ile Tahran arasında hiçbir müzakere olmayacak.”

News Code 1883116

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