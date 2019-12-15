İran Ordusu Genel Komutanı düşmana seslendi: Deneyebilirsiniz

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, yabancı medya kuruluşlarının İran’ın askeri gücüyle ilgili yaptığı kara propaganlar hakkında, “Düşman askeri teçhizatlarımızın güncel olup olmadığını bilmek istiyorsa, deneyebilir. Daha önce birkaç kez denediler, fakat darbe yediler.” dedi.

İran Ordusu’nun sahip olduğu askeri teçhizatları en iyi şekide değerlendirdiğini belirten Tümgeneral Musevi, “Bazı ülkeler kullanmayacak teçhizatlar için yüz milyarlarca dolar harcıyor. Ülkelerinin gökyüzünü korumak için milyarlarca dolar harcıyor, ancak her şeyin hava sahasına girdiğini görüyorlar.” ifadelerinde bulundu.

Bunlara ilave olarak Tümgeneral Musevi, “Ordumuz dünya çapındaki yeni tehditler için ihtiyaç duyduğu ekipmanı tasarlar ve üretir.” diye konuştu.