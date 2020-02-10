Terör eylemlerine güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Aziz Nesirzade, dün akşam katıldığı bir etkinlikte konuştu.

Tuğgeneral Nesirzade, bu kuvvetlerin devrimden sonra İran’ın güvenliğini sağlamak için "Saika" ve "Kevser" savaş uçaklarıyla "Yasin" adlı jet eğitim uçağı tasarlayıp ürettiklerini bildirdi.

Tuğgeneral Nesirzade, "İran Hava Kuvvetleri son yıllarda farklı tatbikatlarda tanıtılan havadan havaya ve havadan karaya vuran füzeler, hedefe nokta atışı yapan bombalar, uzun ve kısa menzilli füzeler, çeşitli kabiliyetlere sahip İHA'lar üretmiştir" dedi.

Tuğgeneral Nesirzade sözlerinin devamında, "İran Silahlı Kuvvetleri’nin askeri gücü komşu ülkeler ve dünyadaki herhangi bir millete karşı bir tehdit değil, İran'ın barış, güvenlik ve toprak bütünlüğünü korumak yönündedir" ifadesini kullandı.

ABD’nin Korgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik suikastına dikkati çeken Tuğgeneral Nesirzade, "ABD, Korgeneral Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'e karşı suikastla dünyaya terörizmin büyük bir destekleyicisi olduğunu, aynı zamanda da bu tür terörist davranışlarla bölgenin barışını ve güvenliğini tehlikeye atan Siyonist rejimin yanında bir devlet terörizmi haline geldiğini kanıtladı" açıklamalarında bulundu.

Tuğgeneral Nesirzade ayrıca, "İran İslam Cumhuriyeti olarak hiçbir ülkeye saldırma niyetinde değiliz, ancak terör eylemlerinde güçlü bir şekilde vereceğiz” diye konuştu.