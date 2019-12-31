Ruhani, dünya liderlerine yeni miladi yılı kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yılda dünya liderlerinin tek taraflılıktan uzak şekilde ortak çaba, özgürlük ve adalete dayalı düşünce ve eylemi devreye sokmak suretiyle tüm insanlar için huzur ve sevgi dolu bir yıl hazırlayıp, insanlığın karşısındaki meselelere galip gelerek, milletleri için barış, güvenlik ve refah içinde bir yaşam armağan etmelerini temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı mesajında, tüm insanlar için mutluluk ve başarılar diledi.