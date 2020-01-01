İşviçre Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Amerika’nın Tahran’daki menfaatlerini koruyan İşviçre Büyükelçisi, ABD’nin İran karşıtı iddiaları için İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı’na çağırılan İşviçre Büyükelçisi’nden Tahran’ın Washington’a itirazlarının yanı sıra Irak’ın bağımsız bir devlet ve halkının da onurlu insanlar olduğu mesajını iletmesi istenildi.

Dün Bağdat'ta yüzlerce Iraklı gösterici ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye yönelik düzenlediği hava saldırısını kınamak için ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından açıklama yaparak Bağdat Büyükelçiliği'ne yönelik saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia etmiti.