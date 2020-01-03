Şehit Süleymani'nin intikamı ağır olacak

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadeti nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajda, (ABD tarafından) Irak’ta düzenlenen saldırıda Tümgeneral Süleymani ve beraberindeki mücahitlerin şehit düşmesi nedeniyle başsağlığı dileyen İslam Devrimi Lideri, Tümgeneral Süleymani’nin Allah ve İslam yolunda ömrünü cihada adadığını belirtti.

Dün geceki saldırıda Tümgeneral Süleymani ve beraberindeki şehitlerin kanına ellerine bulayan canilerden ağır intikam alınacağını vurgulayan Ayetullah Hamanei, “Şehit Süleymani, direnişin uluslararası simasıdır. Direnişi sevenler onun kanını yerde bırakmayacak. Dostlar ve düşmanlar bilsin ki fedakar ve aziz general Süleymani’nin olmayışı bizim için acıdır. Fakat nihani zafere ulaşmak için verilen mücadile, katiller ve canileri daha çok üzücektir" ifadelerinde bulundu.

İslam Devrimi Lideri ayrıca, ülkede 3 gün ulusal yas ilan etti.