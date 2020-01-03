Tümgeneral Süleymani’nin şehit edilmesi direniş ağacını daha da güçlendirecektir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yayınladığı bir bildiride Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin şehit düşmesine yol açan ABD’nin terör eylemini şiddetle kınadı.

Bu acı olay nedeniyle İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere Devrim Muhafızları Ordusu ile İran halkına başsağlığı dileğinde bulunan Zarif, “Terörizm ve radikalizme karşı mücadelenin kahramanı ve komutanı olan Tümgeneral Süleymani'ye yönelik Amerikan terörist güçlerinin kötü eylemi ve aptallığı hiç şüphesiz ki bölge ve dünyada direniş ağacını daha da güçlendirecektir.” dedi.

Zarif’in mesajında, “İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamakla birlikte terör ve cani rejim ABD’yi bu suçtan sorumlu tutmak için tüm siyasi, yasal ve uluslararası kapasitelerini kullanacaktır.” ifadesine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, dün gece ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düştü.