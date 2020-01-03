İran halkı Tümgeneral Süleymani’nin intikamını alacaktır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin ABD’nin terör saldırısında şehit düşmesi nedeniyle bir yazılı açıklama yayınladı.

Bu saldırıyı şiddetle kınayan Cumhurbaşkanı Ruhani'nin mesajında, "Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadeti İran halkı ile bölgedeki halkların kalbini derinden üzmüştür." ifadesine yer verildi.

Bu iğrenç saldırının büyük İran halkı ile bölgedeki diğer özgürlük sever ulusların ABD’nin aşırı hırslarına karşı mücadele ve İslami değerleri savunma konusundaki kararlılığını iki katına çıkaracağını dile getiren Ruhani'nin mesajında, “Hiç şüphesiz büyük İran halkı ile bölgenin diğer özgürlük sever milletleri, bu korkunç olayın intikamını cani Amerika’dan alırlar” belirtildi.

Yazılı açıklamada, "Hiç şüphesiz korkakça yapılan bu çirkin eylem ABD’nin bölgedeki acizliği ve uğradığı hayal kırıklığının bir göstergesidir." denildi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ederek yaptığı barbarca saldırıyla Washington rejiminin kötülük sayfalarına bir kara sayfa daha eklendiğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, dün gece ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düştü.