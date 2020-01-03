İran Savunma Bakanı: ABD'nin saldırısı yanıtsız kalmayacak

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin ABD’nin terör saldırısında şehit düşmesine ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı.

Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi'nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Hiç kuşkusuz bu feci cinayet Büyük Şeytan Amerika'nın bölge ve Irak'taki teröristlere verdiği tam desteğin sağlam bir kanıtıdır. Dolayısıyla bu çirkin eyleme kesin bir yanıt verilecek ve haksız yere dökülen kanların intikamı (tüm suçlulardan) alınacaktır."

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, dün gece ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düştü.