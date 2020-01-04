Tümgeneral Süleymani'nin kanını yerde bırakmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün sabah saatlerinde Irak'ta ABD'nin terör saldırısında şehit düşen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani'nin ailesiyle görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi bu görüşmede Cumhurbaşkanı Ruhani’ye eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu görüşmede, “Şehit Tümgeneral Süleymani’nin 38 yıl boyunca ülkenin yanı sıra başta Irak, Suriye, Yemen, Lübnan ve Afganistan olamk üzere bölgede güvenlik sağlama yönündeki fedakarlıkları unutulmazdır” dedi.

ABD’nin Iran ve Irak halkı yanında menfur (iğrenç) bir devlet haline geldiğini belirten Ruhani, ABD’lilerin bu terör eyleminin etkilerini sadece bugün değil, gelecek yıllar boyunca da göreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ilaveten İran milletinin Tümgeneral Kasım Süleymani’yi şehit düşüren canilerden kesin bir şekilde intikam alarak kanının yerde bırakılmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis dün sabahın erken saatlerinde ABD’nin Bağdat Havaalanı'nda düzenlediği roket saldırısında şehit düştü.