ABD Tümgeneral Süleymani’nin terör sonuçlarından sorumludur

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi yayınladığı bir dildiride İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin şehadetine yol açan ABD'nin terör saldırısına tepki göstererek, “ABD, Tümgeneral Kasım Süleymani'nin terör sonuçlarından sorumludur” ifadelerinde bulundu.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi’nin bildirisinde şu ifadelere yer verildi:



“İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin de belirttiği gibi, Tümgeneral Kasım Süleymani ve beraberindeki şehitlerin kanına ellerine bulayan canilerden uygun yer ve zamanında ağır intikam alacağız. Hiş kuşkusuz cihad ve direniş cephesi her zamankinden daha fazla yoluna devam edecektir.”

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan bugün sabah saatlerinde yayınlanan bildiride, Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düştüğü belirtildi.