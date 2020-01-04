ABD'nin terör eylemine yanıt verme hakkını saklı tutuyoruz

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Abulfazl Şekarçi, İran’ın Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin şehit düşmesine yol açan ABD’nin terör eylemine yanıt verme hakkına sahip olduğunu söyledi.

İran’ın ABD’nin bu terör eylemine kesin bir şekilde karşılık vereceğini belirten Tuğgeneral Şekarçi, “Herhangi bir duygusal ve aceleci harekette bulunmayı reddiyor ancak ülke halkı ve bölgedeki müslüman milletlerin istediği intikamı alcağız ve ABD’liler yaptıkları bu eylemden pişman olacaktır” ifadelerinde bulunudu.

ABD’lilerin kuyuya büyük bir taş atıp çıkaramadığını dile getiren Tuğgeneral Şekarçi, onların insanlık dışı eylemlerinden sorumlu olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Şekarçi herhangi bir olası savaşın ortaya çıkıp çıkmayacağına ilişkin, “Eğer bir savaş olursa da bunun ana nedeni ABD’dir ve kesinlikle yenilecek taraf da kendisi olacaktır. Çünkü biz buna daha ciddi karşılık vereceğiz” diye konuştu.