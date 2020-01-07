"Ağır İntikam" misilleme Planı onaylandı

ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutan Şehit Korgeneral Kasım Süleymani’ye yönelik terör eylemine karşı “Ağır İntikam” misilleme planı İran meclisi milletvekilleri tarafından onaylandı.

ABD’nin İran Devrim Muhafızları'nı “terör örgütü” olarak ilan etmesine karşı misilleme planı şu şekilde:

1. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı ve buna bağlı tüm örgütlerle birlikler terörist tanınarak İran İslam Devrim Muhafızları’na karşı herhangi bir askeri destek terör eylemi olarak kabul edilir.

2. İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde ülkenin menfaatlerini zedeleyen ABD’nin terör eylemlerine misilleme yapılmalı.

3. İran İslam Cumhuriyeti ve Silahlı Kuvvetleri ABD’nin İran’ın çıkarlarına karşı mevcut imkanları kullanmasını önlemek için gereken önlemleri almalı.

4. İran İstihbarat Bakanlığı, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı ve buna bağlı tüm örgütlerlerin komutan listesini dava açmak için sunmalı.

5. İran İslam Cunhuriyeti Devrim Muhafızları'yla işbirliği yapan ve böylece zarar gören tüm gerçek ve tüzel kişilere yasal olarak destek sağlanmalı.

6. İran Dışişleri Bakanlığı diğer kurumların işbirliğiyle bölgedeki ABD üslerini kapatarak, ABD’lilerin bölgedeki diğer ülkelerin tesislerinden ve diğer imkanlarından yararlanmasına son vermeye çalışmalı.

7. İran, ABD’nin Devrim Muhafızlarını terörist olarak ilan etmesi kararını savunan ülkelere misilleme yapabilir.

8. ABD’nin kararını savunarak Devrim Muhafızları’na hizmet vermekten kaçınan tüm gerçek ve tüzel kişiler cezalandırılmalı.

9. İran İslam Cumhuriyeti, ABD’nin Devrim Muhafızları’na karşı kararına itiraz edip uluslararası kuruluşlarla istişarelerde bulunarak, İran’ın savunma kurumlarının egemenliğini ihlal eden ABD kararını baltalayabilir.

10. İran Plan ve Bütçe Komisyonu bu yasanın uygulanması için her yıl gereken mali kaynağı sunmalı.

11. Devlet mecliste incelenmesi için her dört ayda Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonuna performans raporu sunmalı.

12. İran İstihbarat Bakanlığı yasanın konusuyla ilgili karara katılanların isimlerini belirlemeli.

13. Silahlı kuvvetlerin tüm görevleri, Genelkurmay Başkanlığı’nın talimatıyla yapılmalı.

14. Bu yasa onaylanmasının ardından yürürlüğe girmelidir.