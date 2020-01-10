Rus Senatör: Ukrayna uçağını İran’ın düşürdüğünü söylemek için dayanak yok

Sputnik’e konuşan Vladimir Cabarov, ABD ve Kanada’nın, Ukrayna uçağının füze ile düşürüldüğü iddiasıyla ilgili “Bu iddialarda bulunmak için bir dayanak olmadığını düşünüyorum. Her şey mümkün, ancak henüz böyle bir şey söylemek için dayanak görmüyorum” dedi.

‘Rusya’nın bir ilgisi yok’

“Bu, Malezya’nın Boeing uçağıyla ilgili duruma benziyor. Herkes Rusya’yı suçlamaya koyuldu, ancak hiçbir kanıt sunulamadı. Bu sadece bir siyasi oyun. Batı bu kez de bu trajediyle ilgili peşinen İran’ı suçlu tayin etti” diyen Cabarov, olayda Rusya’nın hiçbir şekilde dahli olmadığını da ekledi.

Cabarov, “Rusya’nın olayla ilgisi yok, olamaz da” ifadesini kullandı.

‘Rusya’nın parmağını aramak aptalca’

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç ise uçağın ‘dışarıdan bir nedenle’ düşmüş olma ihtimalinin teyit edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Beklemeliyiz” diye ekleyen Klintseviç, “Bu olayda Rusya’nın parmağını aramak aptalca” dedi.

Kaynak: Sputnik