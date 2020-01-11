Musul'da IŞİD saldırısını Haşdi Şabi önledi

Irak'ta Musul'un güney kesimlerine sızmaya çalışan IŞİD unsurlarının saldırısı Haşdi Şabi güçleri tarafından engellendi.

Irak'ın çeşitli bölgelerinde güvenliği sağlamak için IŞİD terör örgütüne karşı güvenlik operasyonları sürdürüyor.

Öte yandan Irak Güvenlik Basın merkerzi Cuma günü, Bağdat operasyonları komutanblığı sürdürdüğü Bağdat’ın kuzeyinde El Tarımiye ilçesinde Gelecek Barış arama operasyonunun tamalandığını açıkladı.

Operasyon sonucu, IŞİD terör örgütüne ait roket ve bomba dolu bir terör yuvası bulundu ve imha edildi.