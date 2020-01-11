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11 Ocak 2020 - 11:03

Musul'da IŞİD saldırısını Haşdi Şabi önledi

Musul'da IŞİD saldırısını Haşdi Şabi önledi

Irak'ta Musul'un güney kesimlerine sızmaya çalışan IŞİD unsurlarının saldırısı Haşdi Şabi güçleri tarafından engellendi.

Irak'ta Musul'un güney kesimlerine sızmaya çalışan IŞİD unsurlarının saldırısı Haşdi Şabi güçleri tarafından engellendi.

Irak'ın çeşitli bölgelerinde güvenliği sağlamak için IŞİD terör örgütüne karşı güvenlik operasyonları sürdürüyor.

Öte yandan Irak Güvenlik Basın merkerzi Cuma günü, Bağdat operasyonları komutanblığı sürdürdüğü Bağdat’ın kuzeyinde El Tarımiye ilçesinde  Gelecek Barış arama operasyonunun tamalandığını açıkladı.

Operasyon sonucu, IŞİD terör örgütüne ait roket ve bomba dolu bir terör yuvası bulundu ve imha edildi.   

News Code 1883729

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