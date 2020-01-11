  1. Spor
11 Ocak 2020 - 15:32

İran voleybol takımı Olimpiyat elemelerinde finalde!

İran voleybol takımı Olimpiyat elemelerinde finalde!

İran Milli Erkek Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Asya Kıta Elemeleri yarı final maçında Güney Kore'yi 3-2 yendi ve finale adını yazdırdı.

İran Milli Erkek Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Asya Kıta Elemeleri yarı final maçında Güney Kore'yi 3-2 yendi ve finale adını yazdırdı.

İran Takımı, final maçında bugün düzenlenecek Katar-Çin maçının kazananı ile yarışacak.

News Code 1883742

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler