İran voleybol takımı Olimpiyat elemelerinde finalde!

İran Milli Erkek Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Asya Kıta Elemeleri yarı final maçında Güney Kore'yi 3-2 yendi ve finale adını yazdırdı.
İran Takımı, final maçında bugün düzenlenecek Katar-Çin maçının kazananı ile yarışacak.
İran Milli Erkek Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Asya Kıta Elemeleri yarı final maçında Güney Kore'yi 3-2 yendi ve finale adını yazdırdı.
İran Milli Erkek Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Asya Kıta Elemeleri yarı final maçında Güney Kore'yi 3-2 yendi ve finale adını yazdırdı.
İran Takımı, final maçında bugün düzenlenecek Katar-Çin maçının kazananı ile yarışacak.
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